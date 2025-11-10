Milan, il grande ex fa sognare i tifosi: la risposta social non è passata inosservata

Rispondendo a una storia su Instagram, Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernández, ha lasciato presagire un possibile ritorno al Milan del calciatore attualmente in forza all’Al-Hilal, in Arabia Saudita. Considerando le difficoltà che sta riscontrando il suo sostituto, Pervis Estupiñán, i tifosi rossoneri sperano che tale scenario possa effettivamente concretizzarsi.

Milan, Theo Hernández potrebbe tornare: c’è l’indizio social

“Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Le strofe di Antonello Venditti, per anni adottate come un mantra da Adriano Galliani, si adatterebbero perfettamente all’eventuale ritorno al Milan di Theo Hernández. Le voci su questa possibilità hanno iniziato a rincorrersi nella giornata odierna. Merito (o colpa) della risposta a una storia Instagram data da Zoe Cristofoli, compagna del terzino sinistro francese.

Queste le parole scritte sui social della ventinovenne influencer in merito alla città di Milano:

“Mancano tante cose, ma un giorno torneremo. Ci sono posti che rimangono e rimarranno per sempre la nostra casa”.

Milan, i benefici di un eventuale ritorno di Theo Hernández

Reduce da un’annata deludente, Theo Hernández è stato ceduto in estate all’Al-Hilal dopo sei stagioni in rossonero. Per sostituirlo, il Diavolo ha acquistato Pervis Estupiñán dal Brighton. Tuttavia, almeno finora, le prestazioni dell’ecuadoriano non sono state soddisfacenti, come ha dimostrato anche la partita di sabato contro il Parma.

Ecco perché, qualora l’ipotesi Theo Hernández dovesse prendere piede, è probabile che Massimiliano Allegri dia il proprio benestare. D’altronde, 34 gol, così come “certi amori”, non si dimenticano così facilmente.