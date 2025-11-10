Milan in campo durante la sosta: svelato il piano di Allegri per un rossonero

Venerdì 14 il Milan disputerà un’amichevole contro la Virtus Entella, formazione militante in Serie B. Con questo test, Massimiliano Allegri potrà testare i calciatori al rientro dagli infortuni. Occhi puntati soprattutto su Ardon Jashari, fermo da fine agosto per la frattura del perone.

Milan, il 14 novembre amichevole con la Virtus Entella

La rabbia per la rimonta subita sabato sera a Parma deve ancora essere smaltita. Tuttavia, il Milan è già concentrato sul derby contro l’Inter, in programma domenica 23 alle 20:45. Per arrivare al meglio alla stracittadina, i rossoneri proveranno a recuperare i tanti calciatori ai box. Per permettere loro di riacquisire al più presto il ritmo partita, durante la sosta il Diavolo scenderà in campo per un’amichevole.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, venerdì 14 il Milan affronterà la Virtus Entella a Solbiate Arno. Un test sicuramente utile e più che attendibile contro un’avversaria che, da neopromossa, sta ben figurando in Serie B.

Milan, Jashari è l’osservato speciale di Allegri

L’incontro con i liguri servirà, quindi, per mantenere alta la concentrazione, a differenza di quanto avvenuto al Tardini. Massimiliano Allegri, inoltre, avrà l’opportunità di fare un’attenta valutazione dello stato di forma di giocatori reduci da problemi fisici. L’attenzione del tecnico livornese sarà concentrata in particolare su Ardon Jashari.

Il centrocampista svizzero, acquistato in estate dal Bruges, ha disputato soltanto due match, entrambi da subentrato, ad agosto. La frattura del perone rimediata in allenamento ha inevitabilmente condizionato l’avvio della sua stagione. Ecco perché l’amichevole con l’Entella potrebbe restituire al Milan e ad Allegri una risorsa preziosissima per lottare seriamente per lo scudetto.

