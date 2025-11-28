Milan, il nuovo acquisto è già un flop: possibile addio a gennaio

David Odogu, classe 2005, è sbarcato al Milan nell’ultimo giorno di mercato, con grande entusiasmo sia da parte del ragazzo sia da parte della dirigenza rossonera.

Il tedesco, nonostante abbia mostrato grande disponibilità e voglia di mettersi in gioco, conquistando anche qualche apprezzamento da parte di Massimiliano Allegri durante gli allenamenti, non ha convinto. Ora, dopo soli tre mesi, si pensa già ad un possibile addio nel mercato invernale.

Odogu-Milan, la scommessa di Tare non convince: si valuta la cessione con l’entourage

La scelta di puntare su David Odogu è stata una vera e propria scommessa del d.s. Igli Tare. Il Milan ha investito 7 milioni di euro, con ulteriori 3 di bonus, per assicurarsi il giovane talento delle nazionali giovanili tedesche Under 17, 19 e 20.

Prima dell’arrivo a Milano, Fiorentina e Bologna avevano valutato il suo acquisto, ma alla fine la scelta è ricaduta sul club rossonero. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i suoi agenti, visto lo scarsissimo minutaggio, in accordo con il Milan stanno già lavorando ad un trasferimento in prestito nelle sessione invernale di calciomercato.

I numeri di Odogu in stagione con il Milan… Under 23!

Finora, David Odogu ha collezionato appena 11 minuti con il Milan, per di più solo in Coppa Italia contro il Lecce. La maggior parte dell’impego è infatti avvenuto con il Milan Futuro, l’U23 rossonera.

Qui, il ragazzo ha totalizzato 180 minuti complessivi nelle sfide contro Casatese e Real Calepina, anche in questo caso nulla di memorabile. Per aumentare le opportunità di crescita, dunque, serve cambiare aria, ed il mercato di gennaio arriva proprio al momento giusto.