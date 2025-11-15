Milan, il nuovo acquisto è un caso? La dirigenza ha una convinzione

È stato uno dei colpi di mercato più chiacchierati in Serie A della scorsa estate. Il Milan ha formalizzato il suo arrivo dal Chelsea, ma sin qui Christopher Nkunku ha deluso.

L’attaccante classe 1997, che si era messo in evidenza in Bundesliga ed in Premier League con prestazioni di alto livello e una grande capacità di fare la differenza in fase offensiva, è arrivato al Diavolo con grandi aspettative. La dirigenza, nonostante un avvio sottotono, è convinta che il francese si riprenderà presto, e non si è ancora pentita dell’investimento.

Nkunku-Milan, avvio deludente ma… la dirigenza ci crede: serve una condizione fisica migliore

Otto presenze ed un goal segnato in coppa Italia contro il Lecce, più un assist servito ad Alexis Saelemaekers nell’ultimo turno di Serie A contro il Parma. L’inizio di avventura al Milan di Christopher Nkunku non è stato dei migliori, ma tutti sono convinti che ci sono grossi margini per far meglio.

L’ex Red Bull Lipsia tra le altre sin qui sta pagando le fatiche dell’ultima stagione, soprattutto l’impegno in coppa del Mondo per club giocata nel mese di luglio con i Blues. La dirigenza rossonera, nonostante tutto, non si è pentita dell’investimento da più di 40 milioni, e secondo quanto riportato da calciomercato.com è consapevole del fatto che il francese non è ancora al meglio dal punto di vista fisico.

