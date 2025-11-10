Milan, il nuovo acquisto ha già deluso tutti: Allegri medita la bocciatura

Nell’inizio di campionato positivo del Milan non si può dire che abbia fatto la sua parte Pervis Estupinan. Il gravissimo errore sulla prima delle due reti del Parma è solo il culmine di una prima parte di stagione non all’altezza. Alle sue spalle, Davide Bartesaghi spinge per avere spazio e il rischio che l’ecuadoregno venga scalzato nelle gerarchie dell’allenatore è molto concreto.

Estupinan ancora male: titolarità a rischio

Arrivato quest’estate dal Brighton con il compito di sostituire Theo Hernandez, Pervis Estupinan è stato autore di un inizio di stagione non all’altezza. L’assist al debutto contro la Cremonese è ampiamente superato da una serie di errori piuttosto gravi, come ad esempio il cartellino rosso subito nel match contro il Napoli.

Nell’ultima gara contro il Parma, invece, un pallone protetto male ha causato la rete di Bernabé che ha riaperto la gara e pesantemente influenzato l’esito finale del match. Allegri non ha di certo apprezzato questa leggerezza, come confermano le sue parole alla fine del match.

Bartesaghi in punta di sorpasso

A “godere” di questo inizio negativo di Estupinan potrebbe essere invece Davide Bartesaghi. Difficilmente si sarebbe potuto aspettare di diventare addirittura un titolare del Milan in questo inizio di stagione, ma questo scenario ora sembra davvero vicino. Le sue prestazioni nel periodo di stop per infortunio dell’ex Brighton sono state convincenti e potrebbero convincere Allegri a proporlo dall’inizio al ritorno dalla sosta in una gara particolarmente importante come il derby contro l’Inter.