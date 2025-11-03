Milan, il rinnovo del top rimane in standby: le indiscrezioni dell’ultim’ora

Il rinnovo contrattuale di Christian Pulisic rimane in fase di stallo. È questa la notizia riguardo il delicato dossier rinnovi che sta impegnando la dirigenza rossonera nelle ultime settimane.

La volontà dei piani alti del Diavolo è quella di trattenere i pezzi pregiati della rosa, ma per quanto riguarda la stella statunitense appare tutto fermo, almeno per il momento. Le parti dovranno inevitabilmente arrivare ad un confronto diretto, ma non vi sono summit all’orizzonte.

Tutto fermo per il rinnovo di Pulisic: cosa è emerso

Mentre la squadra e lo staff tecnico del Milan rimangono concentrati sulla trasferta di Parma, ultimo impegno prima della sosta per le nazionali, la dirigenza è al lavoro per programmare il futuro del club. Sono diversi i calciatori con una situazione contrattuale in sospeso, tra pilastri in scadenza e talenti da bloccare.

Per quanto riguarda Christian Pulisic, l’attuale situazione è del tutto ferma: come evidenziato da Matteo Moretto all’interno dell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, non ci sono discorsi in atto tra le parti. Situazione di totale standby dunque, con Pulisic che ha un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo attivabile dal Milan per un’altra stagione.

Dirigenza al lavoro per i rinnovi: quali sono i temi più scottanti

Il chiaro intento del direttore sportivo Igli Tare è quello di evitare spiacevoli sorprese in ottica mercato, con le grandi d’Europa che potrebbero fiondarsi sui big della rosa.

Oltre al capitolo Pulisic, la dirigenza tiene d’occhio le diverse situazioni contrattuali dei propri tesserati. Da capire la situazione legata al capitano Mike Maignan, il cui contratto terminerà il prossimo giugno 2026. Con Leao vi è l’intenzione da parte di entrambe le parti di proseguire insieme, così come con Saelemaekers e Tomori con i quali le trattative procedono spedite.