Milan, in Inghilterra sono pazzi di lui: l’ex rossonero è già un rimpianto

È stato uno dei “sacrificati” nel mercato estivo, con Allegri che non lo ha mai preso in considerazione dal suo arrivo a Milano. Stiamo parlando di Samuel Chukwueze, ora al Fulham dove ha già conquistato il pubblico inglese.

Il nigeriano sempre più idolo: i tifosi gli dedicano un coro

Gli è bastato fornire un assist contro il Sunderland per entrare nei cuori del tifosi Cottagers. Non ha ancora trovato la via delle rete, ma ha già collezionato due assist, con prestazioni di altissimo livello.

Prestazioni che hanno colpito il pubblico del Fulham, tanto da dedicare a gran voce un coro al nigeriano e a chiedere alla società il riscatto del cartellino, fissato a 23 milioni. Sta tutto nelle mani della società, ma dalle parti di Milanello c’è già rimpianto.

Chukwueze brilla in Premier: il nigeriano ha già dimenticato il Milan

Era arrivato nell’estate del 2023 per 21 milioni dal Villareal. Si pensava dovesse essere il nuovo gioiellino del diavolo, dopo quanto mostrato in Liga a suon di gol e giocate di un talento unico.

E invece a Milano ha collezionato 8 gol e 6 assist in una settantina di partite, senza mai trovare quella giusta continuità che gli permettesse di entrare anche nel cuore dei tifosi rossoneri. Ora si gode l’Inghilterra, con un futuro tutto da scrivere lontano dall’Italia.