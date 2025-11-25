Modric innamorato del Milan: le parole commuovono i tifosi

di
Luka Modrić con la maglia del Milan durante la presentazione

Intervistato dal suo ex CT Slaven Bilić, Luka Modric ha rivelato che la scelta di andare al Milan dopo la lunghissima esperienza al Real Madrid è stata la migliore che potesse prendere. Il fuoriclasse croato ha ammesso di tifare il club rossonero sin da bambino e, anche per questo motivo, è stato facile trasferirsi a Milano.

Milan, Modric: “Sono in uno dei più grandi club al mondo”

A testimonianza dell’ottimo momento che stanno vivendo sia lui sia la squadra, Luka Modric ha rilasciato parole al miele nei confronti del Milan. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Slaven Bilić, che lo ha intervistato per il programma “(Ne)uspjeh prvaka“, in onda su Arena Sport:

Milano è meravigliosa. Le persone mi hanno accolto in modo fenomenale sia all’interno del club che fuori. I compagni di squadra, l’allenatore, i tifosi: tutto è davvero di alto livello. Si vede che il Milan è un grande club storico, uno dei più grandi al mondo. Lo si percepisce a ogni passo, quindi sono davvero felice e mi sto godendo tutto questo“.

Luka Modrić in azione con la maglia del Milan durante una partita di campionato allo stadio San Siro
Luka Modrić in azione durante una partita di campionato allo stadio San Siro nel 2025

“Amo il Milan da quando sono bambino”

Nel corso dell’intervista Modric si è a lungo soffermato sui motivi che lo hanno spinto a scegliere il Milan dopo l’addio al Real Madrid:

“Dopo il Real, come ho sempre detto, ovunque tu vada è un gradino più in basso. Non c’è alcun dubbio su questo e tutti i giocatori possono confermarvelo. Ma penso di essere arrivato in un club che per reputazione e storia è molto vicino al Real Madrid: per me è la situazione più ideale che mi potesse capitare”.

Il numero 14 rossonero, infine, ha confessato che la decisione di andare al Milan è stata dettata anche da questioni di tifo. Il Diavolo, infatti, è la sua squadra italiana del cuore sin da bambino:

Amo il Milan e da bambino sono cresciuto con il calcio italiano. Il Milan era il club che adoravo di più. Quando si è presentata questa opzione, per me è stata quella giusta“.

Laura Bisogno

Gestione cookie