Modric innamorato del Milan: le parole commuovono i tifosi

Intervistato dal suo ex CT Slaven Bilić, Luka Modric ha rivelato che la scelta di andare al Milan dopo la lunghissima esperienza al Real Madrid è stata la migliore che potesse prendere. Il fuoriclasse croato ha ammesso di tifare il club rossonero sin da bambino e, anche per questo motivo, è stato facile trasferirsi a Milano.

Milan, Modric: “Sono in uno dei più grandi club al mondo”

A testimonianza dell’ottimo momento che stanno vivendo sia lui sia la squadra, Luka Modric ha rilasciato parole al miele nei confronti del Milan. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Slaven Bilić, che lo ha intervistato per il programma “(Ne)uspjeh prvaka“, in onda su Arena Sport:

“Milano è meravigliosa. Le persone mi hanno accolto in modo fenomenale sia all’interno del club che fuori. I compagni di squadra, l’allenatore, i tifosi: tutto è davvero di alto livello. Si vede che il Milan è un grande club storico, uno dei più grandi al mondo. Lo si percepisce a ogni passo, quindi sono davvero felice e mi sto godendo tutto questo“.

“Amo il Milan da quando sono bambino”

Nel corso dell’intervista Modric si è a lungo soffermato sui motivi che lo hanno spinto a scegliere il Milan dopo l’addio al Real Madrid:

“Dopo il Real, come ho sempre detto, ovunque tu vada è un gradino più in basso. Non c’è alcun dubbio su questo e tutti i giocatori possono confermarvelo. Ma penso di essere arrivato in un club che per reputazione e storia è molto vicino al Real Madrid: per me è la situazione più ideale che mi potesse capitare”.

Il numero 14 rossonero, infine, ha confessato che la decisione di andare al Milan è stata dettata anche da questioni di tifo. Il Diavolo, infatti, è la sua squadra italiana del cuore sin da bambino: