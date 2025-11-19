Milan, la notizia su Leao scalda i tifosi: sta accadendo in queste ore

Il Milan ha deciso di non aspettare più: Rafael Leao firmerà presto un nuovo contratto fino al 2030 con un ingaggio monstre. L’obiettivo è chiaro: blindare il portoghese prima che gennaio porti sirene pericolose, soprattutto dalla Premier e dall’Arabia, e trasformare Rafa nel simbolo del nuovo ciclo rossonero.

Leao, rinnovo con tre anni di contratto: i motivi

Secondo Il Corriere dello Sport, il ricordo del 2022-2023, quando il rinnovo arrivò a un passo dall’addio con il PSG, brucia ancora. Oggi la dirigenza non vuole rivivere quei problemi, nonostante il contratto sia valido fino al 2028: meglio anticipare, premiare le ultime prestazioni di Leao e mandare un messaggio forte al mercato.

Milan, Leao sempre più al centro del progetto

Zero voglia di partire, Rafa è innamorato di Milano. Questo è quello che sembra il quadro della situazione, con un Leao più sereno, felice della vita milanese, del rapporto con i compagni e della fiducia totale di mister Allegri. Le voci di mercato sono solo acqua passata: il portoghese è pronto a vincere con questa maglia e diventare leader del gruppo nei prossimi anni.