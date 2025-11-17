Milan, s’infiamma già il derby con l’Inter: Allegri raccoglie la sfida

Domenica 23 novembre, dalle ore 20:45, tutta l’Italia calcistica si concentrerà su San Siro, dove andrà in scena il celebre derby della Madonnina tra Milan e Inter. Tanta l’emozione per Massimiliano Allegri, seppur abituato a sfide di alto livello, ma probabilmente ancor di più per Christian Chivu, al suo primo derby con i rossoneri. Nel frattempo, anche Fabio Caressa si è espresso sul derby tra rossoneri e nerazzurri.

Caressa sul derby Milan-Inter: “Sono le due favorite per il titolo”

Fabio Caressa, a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio AIC, ha trattato vari temi riguardanti il calcio e la Serie A. Tra questi, anche l’atteso derby tra Milan e Inter. Di seguito le sue parole.