Milan, s’infiamma già il derby con l’Inter: Allegri raccoglie la sfida

Domenica 23 novembre, dalle ore 20:45, tutta l’Italia calcistica si concentrerà su San Siro, dove andrà in scena il celebre derby della Madonnina tra Milan e Inter. Tanta l’emozione per Massimiliano Allegri, seppur abituato a sfide di alto livello, ma probabilmente ancor di più per Christian Chivu, al suo primo derby con i rossoneri. Nel frattempo, anche Fabio Caressa si è espresso sul derby tra rossoneri e nerazzurri.
Caressa sul derby Milan-Inter: “Sono le due favorite per il titolo”
Fabio Caressa, a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio AIC, ha trattato vari temi riguardanti il calcio e la Serie A. Tra questi, anche l’atteso derby tra Milan e Inter. Di seguito le sue parole.
“Molto interessante il confronto Chivu-Allegri. Secondo me noi stiamo cercando di capire l’andamento del campionato da alcune partite. Alcune secondo me ce lo dicono: io mi aspettavo di capire molto da Roma-Inter però ho capito sì e no… Un tempo una e un tempo l’altro. Milan-Roma ho capito sì e no, lo stesso Juventus-Inter. Inter-Milan ci può dire delle cose perché io credo che possano essere due favorite per il titolo”.