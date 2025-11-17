Ottime notizie per Allegri in vista dell’Inter: succederà già da domani!

Il Milan si prepara al derby contro l’Inter. Mancano ancora sei giorni perché le due squadre si scontrino in una cornice di San Siro di grande emozioni, ma i preparativi e lo studio in vista del match è già iniziato. Se l’Inter dovrà valutare le alternative a causa di alcune defezioni come quella di Mkhitaryan, il Milan dovrebbe presentarsi con la squadra al completo. Previsti per domani i ritorni di Adrien Rabiot e Santiago Gimenez.

Milan, buone notizie per Allegri: Rabiot e Gimenez domani in gruppo

Secondo le ultime indiscrezioni, oggi il centrocampista francese e l’attaccante messicano hanno lavorato a Milanello per tornare in forma. Da domani, quando è in programma il primo allenamento ufficiali in preparazione del derby, Rabiot e Gimenez si alleneranno in gruppo.

Una grande notizia per Massimiliano Allegri, che potrà dunque prepararsi per il match di domenica sera con la squadra al completo.

Tornano anche i Nazionali: giovedì gli ultimi ritorni

Come detto, da domani ci sarà il primo allenamento del gruppo squadra in vista del derby. Non ci saranno, però, tanti giocatori. Infatti, il ritorno di alcuni nazionali è previsto solo per mercoledì. In questa giornata torneranno Gabbia, Ricci, Pavlovic, Odogu, Maignan, Nkunku, Leao e Modric.

Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi torneranno solo giovedì.