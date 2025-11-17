Rabiot e Pulisic, novità in vista del derby: le ultime da Milanello

Filtra ottimismo in casa Milan in vista dei pieni recuperi di Adrien Rabiot e Christian Pulisic per il derby contro l’Inter di domenica sera. I due calciatori si alleneranno regolarmente con il resto del gruppo a partire da domani, quando inizieranno a rientrare a Milanello i nazionali.

Milan, Rabiot e Pulisic a disposizione con l’Inter

Da domani si riprende a fare sul serio. Con i rientri a Milanello dei primi reduci dagli impegni con le nazionali, Massimiliano Allegri comincerà a preparare il derby con l’Inter di domenica sera. Una sfida che potrebbe valere il primato in classifica. Per questo motivo, il tecnico livornese spera di poter contare su due pedine fondamentali: Adrien Rabiot e Christian Pulisic.

Il centrocampista francese non gioca con il Milan dallo scorso 5 ottobre. Non è un caso che, senza di lui, i rossoneri abbiano rallentato la propria marcia. Discorso simile per Christian Pulisic, già rientrato nel secondo tempo di Parma dopo oltre un mese di assenza (anche lui, infatti, era fermo dal 5 ottobre). Stando a quanto riportato da Sky Sport, entrambi dovrebbero essere presenti nella lista dei convocati per la stracittadina.

Milan, ecco quando tornano i nazionali

Massimiliano Allegri riavrà tutti gli effettivi a disposizione soltanto giovedì. Come da consuetudine, ha concesso un giorno di riposo in più a chi è sceso in campo con le rispettive nazionali.

Domani, pertanto, saranno a Milanello Gabbia, Ricci, Maignan, Nkunku, Pavlović e Leão. Mercoledì sarà il turno di Modrić, mentre giovedì toccherà a De Winter, Saelemaekers, Bartesaghi e Athekame.