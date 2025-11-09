Milan, l’attaccante accende il mercato: “Bello che si parli di me in rossonero”

Seppur manchino ancora due mesi all’inizio della sessione di mercato invernale, in casa Milan già si pensa ai possibili rinforzi per gennaio. Questa prima parte di stagione, oltre a mostrare alcune evidenti fragilità soprattutto contro le piccole, ha confermato quanto il Diavolo abbia bisogno di una punta di peso che possa garantire un certo numero di gol. Una lacuna che la dirigenza vuole colmare già in questa stagione, con un profilo che sembra piacere più degli altri: Mateo Pellegrino del Parma, che proprio ieri ha sfidato i rossoneri.

Milan, Pellegrino esce allo scoperto: “Fa piacere che se ne parli”

Uno degli osservati speciali della sfida di ieri tra Parma e Milan è stato senza dubbio il centravanti argentino. Il gol non è arrivato, ma il classe 2001 ha comunque dato dimostrazione delle sue qualità, colpendo anche un palo dopo un’incornata di testa. Al termine della gara, intervenuto ai microfoni di TeleLombardia, Pellegrino ha parlato anche delle voci di mercato:

È bello che si parli dell’interesse del Milan nei miei confronti. Ma ad oggi penso solo a fare bene con il Parma, è questo il mio focus. Sto dando tutto per questa maglia e provo a fare il mio meglio.

Queste le parole di Pellegrino, che si è detto onorato di essere accostato ad un top club come il Milan. Al momento la sua priorità si chiama Parma, ma le sue dichiarazioni non hanno di certo chiuso ad un possibile trasferimento in rossonero.

Pellegrino, possibile ritorno a Milano: da piccolo ha giocato nell’Inter

Una curiosità che non molti conoscono è che Pellegrino ha già avuto modo di respirare l’aria milanese. Da piccolo, infatti, l’argentino ha indossato la maglia dell’Inter nel settore giovanile. La sua carriera è poi proseguita in Argentina, fino al ritorno in Italia ad inizio 2025 con addosso la maglia del Parma.