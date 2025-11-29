Milan-Lazio, Allegri: “Ecco cosa ho detto all’arbitro. Scudetto? Parlate di quello che volete”

Massimiliano Allegri ha parlato al termine della sfida tra Milan e Lazio, ritornando sull’episodio del rigore non assegnato ai biancocelesti, che ha però portato a un rosso per proteste al tecnico toscano. Lo stesso si è poi concentrato sul tema scudetto, spegnendo gli entusiasmi e riportando la concentrazione sul presente.

“ Collu era l’arbitro con cui abbiamo perso contro la Cremonese e gli ho detto che non doveva succedere sempre un casino con noi, ma nulla di più”.

Dopo aver glissato rapidamente sull’episodio del rigore, Allegri si è concentrato su Leao:

“Ha caratteristiche per fare il centravanti, è forte di testa, aveva perso l’abitudine ma ha attaccato bene la porta e può solo migliorare. Avere un grandissimo portiere quanti punti porta? Fa parte degli 11 in campo, avere i giocatori forti rende più facile vincere le partite.

Su Maignan ha aggiunto:

“Siamo molto contenti di averlo, ha fatto una parata difficile, ma tutta la squadra ha recuperato l’entusiasmo”.

Sulle chance di vincere il campionato, Allegri è stato chiaro:

“Voi potete nominare lo scudetto e quello che vi pare, io dico che sono 3 punti importanti e sono 3 in meno da fare per la quota Champions e questo era l’ultimo scontro diretto del girone d’andata. Ora dobbiamo pensare alla Coppa Italia e poi alle ultime 6 d’andata.

La classifica è spaccata a metà, un campionato strano e si devono fare più punti possibili perché può cambiare più volte la vetta. Tutti devono dare il proprio contributo e i giocatori forti lo fanno. Dobbiamo essere bravi a invertire la rotta con le squadre dell’altra metà della classifica, mantenendo la stessa attenzione”.