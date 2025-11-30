Milan-Lazio, la polemica sul presunto rigore non si placa: ecco le ultime novità

Non si placano le critiche e le discussioni intorno alle decisioni arbitrali di Milan-Lazio. A creare maggiore scalpore l’episodio del tocco di braccio da parte di Pavlovic, ritenuto non punibile per la presenza di un precedente fallo. I vertici della classe arbitrale italiana si è scagliata contro il VAR Di Paolo per aver segnalato un rigore inesistente.

Caos dopo Milan-Lazio: l’accaduto e le critiche inarrestabili

Nella serata di ieri è andata in scena la gara tra Milan e Lazio, valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Il match ha visto i rossoneri trionfare grazie al gol di Rafael Leao all’inizio del secondo tempo, gol dell’1-0 che poi non è più cambiato nel corso dei minuti restanti.

Ad agitare gli animi ci ha invece pensato un episodio di presunto calcio di rigore. La Lazio premeva sul fianco sinistro del campo e su un cross in area è arrivata la conclusione dell’ex rossonero Romagnoli respinta da Pavlovic con il gomito. Dopo una revisione al VAR, il giudice di gara Collu ha restituito il pallone al Milan per un precedente fallo proprio sul difensore serbo: il fatto ha quindi innescato una pioggia di critiche e recriminazioni.

La posizione dell’AIA sull’episodio di Milan-Lazio: il messaggio è netto

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha riportato il parere dell’Associazione Italiana Arbitri su quanto accaduto nel corso della sfida di San Siro di sabato sera.

L’AIA è stata chiara: l’arbitro Collu non ha sbagliato, e ha anzi ricevuto un elogio dai vertici della classe arbitrale italiana; situazione diversa per il VAR Di Paolo, che non sarebbe dovuto intervenire. Dunque, stando alla posizione dell’AIA, il rigore non c’era. IL VAR Di Paolo verrà dunque fermato per i prossimi match per l’errore compiuto.