Milan-Lazio, Marelli: “Braccio di Pavlovic? Non è rigore per 3 motivi ma l’arbitro commette un grave errore”

Luca Marelli, moviolista di DAZN, ha parlato del rigore non assegnato alla Lazio nel finale del big match contro il Milan. L’ex arbitro ha spiegato perché è stato giusto non fischiare fallo a favore dei biancocelesti, ma ha sottolineato anche il perché l’arbitro Collu abbia commesso un grave errore nel corso della spiegazione della sua scelta a microfono aperto. L’episodio ha portato all’espulsione di Max Allegri, che salterà così il Torino.

Marelli deciso: “Giusto non dare rigore, ma c’è un errore”

Nel corso del post partita di Milan-Lazio, Luca Marelli è intervenuto nella trasmissione “Vamos” per spiegare perché sia stato giusto non fischiare il rigore a favore della Lazio, ma che l’arbitro Collu ha fornito le motivazioni sbagliate:

“Non è un calcio di rigore da assegnare per 3 motivi: estrema vicinanza, il braccio non si muove verso il pallone e Pavlovic è di spalle. Collu prende la decisione giusta ma per la via sbagliata. Lui dice che Pavlovic subisce fallo, ma anche lui fa fallo e la punizione è eccessiva. Doveva essere annunciato che il braccio era in posizione sostanzialmente naturale. La spiegazione si presta a molte critiche, ma non è un rigore da assegnare“.

Luca Marelli ha poi voluto fare una specifica importante, a precisa domanda di Giaccherini, presente in studio:

“Se Romagnoli avesse fatto gol subito dopo, la rete non sarebbe mai stata annullata. Non era un chiaro ed evidente errore e il VAR non sarebbe mai intervenuto perché è una reciproca intervenuta”.

Un finale che farà discutere a lungo e che ha portato alla decisione del silenzio stampa da parte della Lazio. Nessun tesserato si presenterà davanti alle telecamere per commentare la sfida di San Siro.