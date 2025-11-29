Milan-Lazio, problema all’inguine e cambio obbligato: brutte notizie per Allegri

Un nuovo infortunio in casa Milan, questa volta registrato nel corso della sfida contro la Lazio. Massimiliano Allegri si è visto costretto a sostituire Fofana per un problema all’inguine, con la speranza che non si tratti di un k.o. eccessivamente pesante e di lunga durata.

Stop per Fofana: Allegri costretto al cambio

Nel corso del secondo tempo del big match di San Siro tra Milan e Lazio, Youssouf Fofana è stato costretto al cambio per un problema all’inguine. Una dinamica estremamente sfortunata per il centrocampista rossonera.

Dopo essersi reso protagonista con una sgasata personale, è scivolato proprio al momento del tiro in area di rigore e l’aver ciccato il pallone ha portato il calciatore rossonero a chiedere poco dopo il cambio. Forte dolore e sostituzione obbligatoria per Allegri, che ha fatto entrare Loftus-Cheek al suo posto. Le condizioni di Fofana andranno monitorate nelle prossime ore, con lo staff medico che potrà fornire maggiori informazioni.