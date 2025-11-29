Milan, non accadeva da 17 anni: con Allegri è cambiato tutto

Il Milan di Massimiliano Allegri sta diventando sempre più una squadra da battere. Dall’esordio con la Cremonese, i rossoneri del tecnico ex Juve non hanno più perso, incanalando 8 vittorie e 4 pareggi. Un bottino di tutto rispetto, se si pensa che lo si è fatto subendo solamente sette gol in dodici partite. Tanti, infatti, i clean sheet, un marchio di fabbrica del tecnico che gli sta permettendo di entrare nella storia del club rossonero solo pochi mesi dopo il suo arrivo.

Sei clean sheet in dodici giornate: non accadeva dal 2008/2009

Il dato dei gol subiti è lodevole, quello dei clean sheet è da record. La porta di Mike Maignan è rimasta inviolata per sei volte su dodici giornate disputate, stabilendo, come riporta ‘Opta’, un nuovo record per gli ultimi anni. Non accadeva dalla stagione 2008/2009 di ottenere tanti clean sheet nelle prime dodici partite.

Numeri che dimostrano quanto sia diventata solida la difesa rossonera. Basti pensare, che solo nell’annata appena trascorsa, il Milan ha subito 43 reti, seconda peggior difesa tra le prime otto squadre della Serie A 2024/2025.

Solo la Lazio davanti a sé per stabilire un nuovo record

Se il dato attuale è già un qualcosa di unico, la partita di stasera potrebbe aggiornarlo ancora in meglio. In caso di imbattibilità di Maignan anche nella partita di stasera, il dato record cambierebbe non poco.

Non accade infatti dalla stagione 2006/2007, che il Milan ottiene sette clean sheet nelle prime tredici giornate di campionato. I rossoneri tenteranno dunque di proseguire in questa striscia, tentando nel frattempo di vincere e ottenere, almeno temporaneamente, la vetta della classifica.