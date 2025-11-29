Milan – Lazio, scelto il sostituto di Pulisic: le decisioni di Allegri

Tutto pronto per il big match di sabato sera, a San Siro arriva la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Lecce. Massimiliano Allegri ha scelto il sostituto dell’infortunato Christian Pulisic: il tecnico rossonero lancia dal 1′ Christopher Nkunku.

Milan, la formazione ufficiale

Poco più di un’ora alla sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e Lazio di Maurizio Sarri. L’ex allenatore della Juventus non stravolge la formazione iniziale, anzi, conferma completamente la difesa e il centrocampo visto domenica scorsa nella vittoria nel primo derby stagionale. In attacco, al fianco di Leao, ci sarà Nkunku, vinto il ballottaggio con Loftus-Cheek.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici:

Milan (3-5-2):Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku.

Lazio (4-3-3):Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.