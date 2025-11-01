Milan, pronto un rinnovo a sorpresa: accordo fino al 2030

Ancora qualche dubbio di formazione per Max Allegri in vista della sfida contro la Roma. Fuori discussione, però, la presenza di Alexis Saelemaekers sulla corsia di destra. Il belga sta convincendo e potrebbe anche rinnovare il proprio contratto nelle prossime settimane.
Rinnovo Saelemakers, accordo vicino tra le parti
Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account ‘X’, l’ex Roma potrebbe estendere il proprio contratto con i rossoneri fino al 2030:
“Alexis Saelemaekers è sempre più vicino ad estendere il proprio contratto con il Milan. Atteso un nuovo giro di colloqui nei prossimi giorni. Pronto un nuovo accordo fino al 2030 (o 2029 con opzione per un’altra stagione) con un aumento dello stipendio.”
Queste le dichiarazioni del noto esperto di calciomercato. Il contratto di Saelemaekers è in scadenza a giugno 2027.