Milan-Roma, il dato di Allegri a novembre fa gioire i tifosi: nessuno come lui in Serie A

Manca sempre di un giorno alla delicata sfida interna con la Roma. I rossoneri vogliono portare a casa i tre punti, che vorrebbe dire primo posto in classifica grazie anche al pari del Napoli con il Como. Per questo il diavolo si affida a tutto ciò che può ritornare utile, come la media punti del suo tecnico nel mese di novembre.
Allegri ha la media alta più alta: i numeri parlano chiaro
È il mese che sorride ad Allegri, rendendo felice anche i tifosi rossoneri. Infatti, come riportato dalla Lega Calcio Serie A, il tecnico del diavolo ha la media più alta di punti a partita alla guida di club italiani solo nel mese di novembre: 2,21, con un bilancio di 43 vittorie, 13 pareggi ed 8 sconfitte in 64 incontri disputati.
Anche i precedenti con il suo rivale di domani Gasperini non mancano. Si sono incrociati 29 volte in carriera con 13 successi per Allegri, 10 pareggi e 6 vittorie per Gasperini. Tutte statistiche che presagire un match ad altissimo livello ed intensità.