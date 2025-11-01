Milan-Roma, Allegri rivoluziona tutto: l’annuncio in conferenza

Manca sempre meno per il big match che si giocherà tra Milan e Roma in questa 10^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri sta perciò, in vista di domani sera, curando ogni minimo dettaglio per far sì che la squadra rossonera possa portare a casa tre punti eventualmente preziosissimi. Occhio però anche ai cambiamenti a cui il tecnico sta seriamente pensando: sotto la luce dei riflettori c’è al momento il reparto offensivo.

Milan-Roma, Allegri cambia l’attacco: le parole in conferenza alla vigilia del big match

Allegri potrebbe per la prima volta in stagione puntare su una scelta a sorpresa e cambiare l’attacco contro la Roma di Gasp. In conferenza ha infatti dichiarato:

“Dovremo essere perfetti in difesa con una Roma che in avanti crea tanto al di là dei gol che fa. Leao e Nkunku insieme? Sanno entrambi giocare bene a calcio. Sono curioso anch’io”.

Poi a sorpresa ha anche dichiarato:

“Si può giocare anche senza punte“.

Insomma, tutto nel reparto offensivo contro la Roma può ancora succedere. Anche perché poi Allegri ha aperto anche ad un altro scenario.

Anche se il ventaglio di scelta per il reparto offensivo sembra essere più ampio: