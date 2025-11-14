Milan, Pulisic infiamma i tifosi: che messaggio ad Allegri!

Christian Pulisic ha voglia di riprendersi il Milan. Dopo essersi messo alle spalle la lesione al bicipite femorale destro, l’americano è al lavoro per tornare al cento per cento in vista del derby contro l’Inter che andrà in scena dopo la sosta. Nonostante lo spezzone di partita contro il Parma, l’attaccante rossonero ha deciso di non prendere parte alle gare con la propria nazionale, concentrandosi sul proprio recupero dall’infortunio.

Milan, Pulisic non ha dubbi: “Lo scudetto è il nostro obiettivo”

Christian Pulisic ha concesso un’intervista alla ‘CBS Sports’. Tra i tanti argomenti trattati anche quello della lotta scudetto, ritenuto dall’americano l’obiettivo stagionale del Milan.

L’INFORTUNIO: “Quando succede è così frustrante. Ti vengono in mente tutti quei pensieri: perché proprio adesso? Le cose andavano così bene all’inizio della stagione. Sono stato fuori un paio di settimane e ora sono già tornato, quindi sono fortunato che non sia andata peggio di così, quindi cerco di vederla da una prospettiva positiva”.

MIGLIOR MOMENTO IN CARRIERA: “Sono ad una buona età nella mia carriera, probabilmente nel momento migliore fisicamente. Ho imparato tanto, dico sempre che spero che il mio prime sia la prossima stagione perché questo è sempre il mio obiettivo. Ma se questo è il mio prime, voglio godermelo. Ma sicuramente sento di vivere ora il mio miglior momento nel calcio”.

SCUDETTO: “È il nostro obiettivo, sicuramente. Non voglio vederla dal lato negativo, come sarà se non vinceremo. Faremo del nostro meglio, verremmo giudicati partita dopo partita. Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante cose belle. Ma quando vinci quel trofeo, non c’è nulla come ciò, vuol dire che il lavoro viene ripagato”.