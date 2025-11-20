Milan, Rabiot suona la carica in vista del derby: messaggio perentorio all’Inter

Adrien Rabiot è pronto a giocare il suo primo derby con il Milan. Il centrocampista sta bene ed è pronto a scendere in campo a caccia dei tre punti. L’ex Juve vuole aiutare la squadra e mister Allegri per restare nelle zone più alte della classifica, sognando la vetta. Ne ha parlato in un’intervista esclusiva ai microfoni di ‘DAZN’.

“Se ci sono, siamo più forti”: Rabiot non ha dubbi sul suo ruolo al Milan

Il primo derby non si scorda mai e Rabiot ha già capito perchè. Il francese è carico per il grande appuntamento del weekend:

“Sarà difficile, siamo due squadre forti. Si deciderà sui dettagli. Maignan mi ha parlato dell’importanza di questa partita, di quanto sia fondamentale vincere per la storia e per i tifosi. Tutto questo mi carica, non vedo l’ora di giocare.”

E a proposito del suo ritorno in campo dopo circa un mese dall’infortunio, si è detto ottimista sulle sue condizioni:

“Sto bene, in queste settimane ho lavorato in palestra e fuori. Mi manca solo il campo. Muscolarmente e a livello mentale sto molto bene. Penso sempre di poter aiutare, se ci sono, siamo più forti.”

Il centrocampista del Milan è convinto del suo ruolo all’interno del gruppo, dentro e fuori dal campo.

Scudetto, Rabiot non si nasconde: la posizione del centrocampista

Rabiot si sta trovando bene a Milano e con il suo vecchio allenatore, che tanto l’ha voluto in questa nuova esperienza. Poi, il giocatore ha parlato anche delle sue sensazioni sullo scudetto:

“Abbiamo una squadra forte. Con la mia mentalità cerco di spingere tutti i miei compagni a dare il massimo, siamo un bel gruppo. L’importante è rimanere vicini al primo posto, ma è ancora lunga. Ci sono tante partite tra novembre e dicembre, compresa la Supercoppa che è un nostro obiettivo. Già a febbraio avremo una piccola stima di dove potremo arrivare.”

Questo il punto di vista di Adrien Rabiot, pronto a dare tutto contro l’Inter per vincere e puntare sempre più in alto.