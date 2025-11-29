Milan, rinnovo Maignan: Tare svela tutto in diretta

Pochi minuti all’inizio del big match di giornata tra Milan e Lazio, a San Siro. Nel corso del pre-gara, il direttore sportivo rossonero ha toccato varie tematiche, tra cui il rinnovo di Mike Maignan in scadenza a fine stagione: Igli Tare ha confermato i dialoghi con l’agente.
Milan, Tare sul rinnovo di Maignan
Prima dell’inizio della partita tra il Milan di Allegri e la Lazio guidata da Maurizio Sarri, Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn durante il pre partita. L’ex direttore sportivo della Lazio ha parlato del possibile rinnovo del portiere francese: ecco le sue parole:
“Con Maignan abbiamo fatto un bel discorso ad inizio stagione. Siamo contenti per il bel campionato fatto fin qui, si sta confermando un grande portiere. Stiamo parlando in serenità. Ora concentriamoci sulla partita, fondamentale per la stagione”.