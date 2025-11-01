Milan-Roma, la sfida decisiva anche in chiave mercato: sarà l’osservato speciale di Allegri

Tra meno di 24 ore si accenderanno le luci di San Siro per il delicato match che vedrà difronte rossoneri e giallorossi. Un match dalle tante sfumature; dal campo e quel primo posto in palio, fino al contorno che riporta alla luce il mercato, con quello scambio Gimenez-Dovbyk, che non ha ancora trovato un punto.

L’ucraino resta nel taccuino di Allegri

Che partirà titolare o meno, il 9 giallorosso sarà sotto la lente d’ingrandimento del tecnico rossonero. Dovbyk piace ad Allegri e non lo scopriamo di certo oggi. Infatti per tutta l’estate il Milan lo ha cercato, provando a regalare l’attaccante d’area di rigore che tanto voleva e vuole ancora il suo neo-tecnico.

Alla fine le due parti non ha trovato un accordo, con la dirigenza milanese che voleva ottenere il diritto di riscatto per l’ex Girona, mentre dal laro giallorosso si chiedeva solo un prestito secco. Gimenez è rimasto, ma non convince e domani non sarà del match. Dovbyk avrà la possibilità di mettersi in mostra, e non solo per il Gasp.

Gimenez domani ci sarà contro la Roma? No, il messicano non ha recuperato