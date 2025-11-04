Milan, scelto il nuovo attaccante: è derby di mercato con l’Inter

Il Milan sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione e il nome nuovo potrebbe arrivare dalla Serie A. Dopo le ottime prestazioni con la maglia dell’Hellas Verona, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Giovane.

Giovane-Milan, pista concreta: sprint per battere la concorrenza

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la dirigenza del Milan potrebbe fare un tentativo per il classe 2003 brasiliano. Su di lui ci sarebbe un forte interesse anche da parte dell’Inter, ma non solo. Anche Napoli e Roma avrebbero chiesto informazioni per il nuovo gioiello del Verona.

Seguiranno aggiornamenti da parte dell’entourage nelle prossime settimane. Intanto Allegri aspetta i rientri di Pulisic e Gimenez.

Tutto su Giovane, il nuovo talento dell’Hellas Verona

Nato a Santa Barbara d’Oeste, in Brasile, Giovane Santana do Nascimento è cresciuto nel Capivariano e nel Corinthias. Nel massimo campionato brasiliano ha collezionato 26 presenze, segnando due reti. Il Verona ha acquisito il suo cartellino a parametro zero quest’estate. Il brasiliano ha firmato un contratto fino al 2029. In Serie A si è sbloccato proprio contro l’inter nell’ultimo turno di campionato. Un gol bellissimo, che probabilmente ha convinto la dirigenza rossonera e non solo.