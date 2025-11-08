Milan, senti il rossonero: messaggio chiarissimo per Allegri

Chaka Traorè, attaccante del Milan futuro, è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero ai canali ufficiali del club. Il calciatore costavoriano, nella sua lunga intervista, ha toccato varie tematiche. Traorè, oltre a parlare della società rossonera e del suo momento di forma dopo l’infortunio, ha espresso la sua voglia di tornare in prima squadra: messaggio chiaro per mister Allegri.
Chaka Traorè: “Punto alla prima squadra”
In una lunga intervista ai canali ufficiali del Milan, Chaka Traorè ha mandato un messaggio chiarissimo a Massimiliano Allegri, facendo intendere la sua voglia di continuare in rossonero:
“So cosa si prova a giocare nella prima squadra del Milan, quali emozioni si vivono entrando a San Siro sentendo il proprio nome urlato dai tifosi. Mi auguro che tutti i ragazzi possano vivere queste emozioni. Io a Milanello sono felice, credo e punto alla prima squadra. Sono consapevole delle mie qualità. Sono innamorato del Milan, sogno di fare grandi cose anche con la prima squadra. Sicuramente serve continuità e meno infortuni: lavorando si possono raggiungere i propri obiettivi”.
Traorè parla della società e del Milan Futuro
Il talento rossonero si dice comunque contento dell’opportunità di vestire la maglia rossonera e del suo percorso di crescita:
“Qui al Milan ci insegnano i fondamentali: essere umili, il coraggio. Cresci come giocatore e come uomo. Io sono sempre a disposizione della società e del mister per lavorare. Sono tra gli ‘anziani’ del gruppo, e posso dare una mano ai più giovani”.