Milan, senti il rossonero: messaggio chiarissimo per Allegri

Chaka Traorè, attaccante del Milan futuro, è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero ai canali ufficiali del club. Il calciatore costavoriano, nella sua lunga intervista, ha toccato varie tematiche. Traorè, oltre a parlare della società rossonera e del suo momento di forma dopo l’infortunio, ha espresso la sua voglia di tornare in prima squadra: messaggio chiaro per mister Allegri.

Chaka Traorè: “Punto alla prima squadra”

In una lunga intervista ai canali ufficiali del Milan, Chaka Traorè ha mandato un messaggio chiarissimo a Massimiliano Allegri, facendo intendere la sua voglia di continuare in rossonero:

“So cosa si prova a giocare nella prima squadra del Milan, quali emozioni si vivono entrando a San Siro sentendo il proprio nome urlato dai tifosi. Mi auguro che tutti i ragazzi possano vivere queste emozioni. Io a Milanello sono felice, credo e punto alla prima squadra. Sono consapevole delle mie qualità. Sono innamorato del Milan, sogno di fare grandi cose anche con la prima squadra. Sicuramente serve continuità e meno infortuni: lavorando si possono raggiungere i propri obiettivi”.

Traorè parla della società e del Milan Futuro

Il talento rossonero si dice comunque contento dell’opportunità di vestire la maglia rossonera e del suo percorso di crescita: