Milan, serve un sacrificio a gennaio: la Premer piomba sul rossonero

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri prende sempre più forma. Durante la sosta nazionali di novembre, la dirigenza rossonera inizierà a capire come e soprattuto dove muoversi in merito al prossimo calciomercato invernale del prossimo gennaio.

In questo inizio di stagione, il principale punto di domanda riguarda l’attaccante, Allegri ha ritrovato la solidità che mancava lo scorso anno, ma non è ancora riuscito a far sbloccare la sua punta centrale. Nelle ultime ore, sarebbero arrivati degli interessamenti proprio per Santiago Gimenez: sirene inglesi per lui.

Mercato Milan, Gimenez prepara la valigia?

Fin qui Santiago Gimenez non ha certo convinto il nuovo allenatore del rossoneri. Le prestazioni, nella maggior parte delle partite, ci sono state ma il tabellino conta ancora 0 gol in campionato per il bomber messicano: decisamente un bottino che non può rispecchiare il centravanti di una squadra del livello del Milan.

Come riportato da calciomercato.com, Gimenez sarebbe finito nel mirino di due club inglesi. Sulle tracce dell’ex attaccante del Feyenoord ci sarebbero: Brentford e Sunderland, le due squadre di Premier League hanno preso informazioni sul possibile acquisto del messicano già nel prossimo mercato di gennaio.

La squadra rossonera, in caso di buona offerta, non chiuderebbe di certo le porte ad un’eventuale cessione. Il vero ostacolo potrebbe essere rappresentato proprio dall’attaccante rossonero: il Bebote è desideroso di restare al Milan, dove è convinto di poter dimostrare tutto il suo potenziale.

Milan, Gimenez non convince: i suoi numeri

Nella sua esperienza al Milan, Santiago Gimenez non è riuscito ad incidere come voleva, almeno fino ad ora. Arrivato lo scorso gennaio, il messicano aveva messo a segno 5 gol in 6 mesi, confermato in estate dal nuovo direttore sportivo e dal nuovo allenatore.

Zero, però, i gol in questa prima parte di stagione. Al rientro dalla sosta e nei prossimi due mesi, l’ex Feneyoord deve dimostrare il suo valore se vuole continuare a giocarsi le sue chance con la maglia rossonera: fiducia a Gimenez almeno fino a gennaio, sperando in un cambio di rotta, soprattutto in zona gol.