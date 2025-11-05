Milan, tifosi rossoneri in estasi: arriva la notizia che tutti aspettavano

Un argomento che si trascinava da anni, vittima della lentezza asfissiante della burocrazia italiana ma, in un mercoledì anonimo di inizio novembre, ecco che i tifosi del Milan hanno un motivo enorme per gioire. La notizia era nell’aria da tempo, ma oggi è arrivata l’ufficialità assoluta.

Milan, puoi festeggiare: cosa sta succedendo

Eccoci qui: la riunione andava avanti dalle 7:30 si è chiusa solo intorno a mezzogiorno ma, fortunatamente co esito positivo. Il rogito è completo e il Meazza è ufficialmente di proprietà di Milan e Inter. I due club hanno già iniziato la progettazione del nuovo impianto. Il costo finale ammonta a 197,08 milioni di euro che verranno versati al Comune. Un bel giorno per lo sport meneghino e per i due club di Milano.