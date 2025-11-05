Milan, tifosi rossoneri in estasi: arriva la notizia che tutti aspettavano

di
Curva Sud Milan

Un argomento che si trascinava da anni, vittima della lentezza asfissiante della burocrazia italiana ma, in un mercoledì anonimo di inizio novembre, ecco che i tifosi del Milan hanno un motivo enorme per gioire. La notizia era nell’aria da tempo, ma oggi è arrivata l’ufficialità assoluta.

Milan, puoi festeggiare: cosa sta succedendo

Eccoci qui: la riunione andava avanti dalle 7:30 si è chiusa solo intorno a mezzogiorno ma, fortunatamente co esito positivo. Il rogito è completo e il Meazza è ufficialmente di proprietà di Milan e Inter. I due club hanno già iniziato la progettazione del nuovo impianto. Il costo finale ammonta a 197,08 milioni di euro che verranno versati al Comune. Un bel giorno per lo sport meneghino e per i due club di Milano.

Laura Bisogno

Gestione cookie