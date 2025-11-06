“Non avrà vita lunga al Milan”, Cassano attacca ancora Allegri: il motivo è incredibile

Nuovo attacco frontale di Antonio Cassano nei confronti di Massimiliano Allegri. L’ex calciatore si è scagliato ancora una volta contro il tecnico del Milan, chiedendo maggiore innovazione e di lasciare al passato le vecchie idee. L’analisi di Cassano passa dalle gare disputate fin qui sulla panchina rossonera all’utilizzo dei singoli membri della rosa.

Cassano contro Allegri: ancora critiche nei confronti del tecnico del Milan

Nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano è intervenuto sul momento vissuto dal Milan e sulle prestazioni della squadra in questa prima frazione di campionato. L’ex calciatore rossonero è stato molto critico nei confronti dell’allenatore Massimiliano Allegri, imputandogli un utilizzo poco funzionale di dettami tattici ormai superati. Queste le sue parole a riguardo:

“Io dico: sei stato fermo un anno, vuoi evolverti un pochettino, vuoi fare un qualcosa di diverso? Non posso vedere una squadra come il Milan con determinati tipi di giocatori come Modric che fa il metodista a recuperare palloni. Non posso pensare che la sua squadra faccia sempre giocare tutti dietro la linea della palla, butti la palla avanti e vediamo cosa succede”.

Il commento di Fantantonio punta soprattutto sull’utilizzo di Luka Modric, fin qui super protagonista nel nuovo centrocampo di Allegri.

La sentenza di Cassano sull’Allegri-bis: il commento dell’ex attaccante

L’analisi di Antonio Cassano è poi proseguita su quello che sarà il futuro di Allegri e i risultati che otterrà in questa stagione con il Milan. La prospettiva immaginata dall’ex calciatore non è di certo la migliore per il Diavolo e per il suo tecnico: queste le sue dichiarazioni a riguardo.

“Non è il calcio che mi piace e non penso che Allegri abbia tanta vita al Milan. Io dubito che quest’anno arrivi 3° o 4°, io ritengo che abbia poca vita come è stato per Mourinho. Questo è l’ultimo treno, poi è finito“.

Un giudizio a dir poco pesante nei confronti di uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio italiano, chiamato all’arduo compito di risollevare un Milan che l’anno scorso non ha centrato la qualificazione alle coppe europee.