“Non è capace di farlo”: l’ex Milan severo su Leao

Dal suo ritorno in campo dopo l’infortunio, Rafael Leao ha segnato quattro gol in sette partite. Se il Milan è al terzo posto in classifica, lo deve anche all’apporto dell’attaccante portoghese. Massimiliano Allegri conta su di lui e spera di vedere in campo la miglior versione di Leao. Ormai 26enne, l’ex Lille è nel pieno della sua maturità calcistica. Secondo Simon Kjaer, però, può ancora essere uno dei migliori nel suo ruolo.

Kjaer non si nasconde su Leao: “Può vincere il Pallone d’Oro”

Intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex difensore del Milan ha parlato dei problemi di Leao nel trovare continuità di rendimento:

“Rafa ha tutte le capacità per essere uno dei più grandi giocatori al mondo, senza dubbio. Dipende solo da lui. Non sto dicendo che non è un professionista, però può imparare un po’ da Gabbia in quel senso. Nei piccoli dettagli ogni giorno. Decide lui, se lui vuole può diventare il Pallone d’Oro. Può arrivare allo stesso livello di Dembelè, ma c’è un limite. A 29 anni non lo fai, lo devi fare adesso.”

Queste le parole dell’ex compagno di squadra dell’attaccante portoghese. La palla passa a Leao, che deve mostrare il suo valore a partire da questa stagione.