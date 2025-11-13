“Non so neanche il perché”, che stoccata al Milan: affare saltato all’improvviso

Dopo la passata stagione, in casa Milan c’era bisogno di cambiamento, e prima dell’arrivo del tandem Tare-Allegri, la società rossonera aveva sondato diversi nomi. In particolare, sul tavolo c’erano diverse candidature per ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus, in estate era stato molto vicino al Milan proprio per il ruolo di direttore sportivo. In queste ore, il dirigente è tornato a parlare del mancato matrimonio con i rossoneri, rivelando di non sapere il perché non sia andato in porto l’affare.

Paratici incredulo sul mancato accordo: le sue parole

Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus oggi direttore sportivo del Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, dove tra i vari punti trattati, è tornato a parlare del suo mancato approdo al Milan la scorsa estate, prima dell’arrivo di Igli Tare come ds dei rossoneri. Di seguito le parole del dirigente ai microfoni di Sky Sport in merito al mancato matrimonio con il Milan:

“Non so perché non sono andato al Milan, siamo stati molto vicini in estate. Se l’accordo non si è concluso non sto qui a chiedermi il perché, non sono diplomatico e non miglioro in questo”.

Milan, frecciata di Paratici

Paratici, di fatti, nella sua intervista a Sky Sport ha confermato le voci della scorsa estate. L’ex dirigente della Juventus, prima dell’apertura dello scorso calciomercato, era stato ad un passo dal Milan e il mancato “matrimonio” rimane un mistero anche per lo stesso dirigente.

In ogni caso, l’ex Juventus ha trovato una nuova sistemazione come direttore sportivo del Tottenham, mentre il Milan, come ben noto, ha virato su l’ex direttore della Lazio Igli Tare, che come prima mossa ha subito chiamato con sé Massimiliano Allegri, nella sua nuova avventura in rossonero.