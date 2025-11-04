Novità Milan, rischia seriamente di perdere il posto: le valutazioni sono in corso

Il Milan ha vinto di misura contro la Roma ma tra le note meno positive c’è la prestazione di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese ha faticato a tenere il ritmo, commettendo diversi errori tecnici e perdendo palloni pesanti nella costruzione. Una serata complicata che riapre il tema del suo ruolo nello scacchiere di Massimiliano Allegri, proprio alla vigilia del rientro di Adrien Rabiot e del giovane Jashari.

Una prova sottotono contro la Roma

Il numero 19 rossonero è apparso in evidente difficoltà contro la Roma. Sette sono state le palle perse e due le grandi occasioni sprecate. L’ex Monaco, schierato titolare da Allegri, ha alternato buone letture in fase difensiva a scelte imprecise con il pallone tra i piedi, lasciando più di una volta spazio alle ripartenze giallorosse.

Un dato che pesa, soprattutto in una gara dove il centrocampo rossonero ha sofferto la pressione della Roma e la velocità nelle transizioni nonostante la vittoria finale.

Allegri riflette: Rabiot e Jashari insidiano una maglia

La concorrenza in mediana è destinata a crescere. Con il rientro di Adrien Rabiot, che tornerà titolare fisso, e l’ascesa di Jashari, il tecnico bianconero valuta possibili rotazioni. L’obiettivo è ridare equilibrio e dinamismo alla squadra, dopo una serie di prestazioni altalenanti in mezzo al campo.

Fofana resta un profilo prezioso per intensità e copertura, ma la sua posizione ora non è più blindata. In vista dei prossimi impegni di Serie A, Allegri potrebbe valutare un cambio di gerarchie per dare nuova linfa al reparto.

Ogni calo di rendimento, in una squadra che punta in alto, può diventare un segnale da interpretare. Fofana dovrà ritrovare lucidità e continuità per non perdere terreno nelle scelte del tecnico. Il Milan lo aspetta, ma la competizione interna cresce, e la sensazione è che il centrocampo rossonero sia pronto a cambiare volto.