Pulisic l’uomo in più del Milan: per Allegri è sinonimo di vittoria, ecco il dato che lo dimostra

Se il Milan è uscito vittorioso dal Derby della Madonnina contro l’Inter, i meriti vanno soprattutto a due colonne portanti rossonere: il pararigori Mike Maignan e il goleador Christian Pulisic, autore della rete decisiva ai fini del risultato finale. Il gol siglato dallo statunitense significa molto anche in termini di rendimento personale, avendo raggiunto ieri numeri davvero importanti, a testimonianza del suo enorme impatto in maglia Milan.

Nessuno come Pulisic in zona gol: è il migliore in Serie A negli ultimi 3 anni

Sin dal suo arrivo in Serie A nella stagione 2023/24 al Milan dal Chelsea per 20 milioni di euro, Christian Pulisic si è dimostrato un giocatore di classe superiore rispetto a tanti concorrenti nel campionato italiano, riuscendo a trovare una continuità che, per sua sfortuna, gli è mancata in maglia Blues. Come ripreso da Tuttosport, infatti, nessuno ha fatto meglio di Captain America nelle ultime tre stagioni: in termini di gol+assist realizzati, Pulisic è il migliore in Serie A al pari di Lautaro Martinez con 48 contributi al gol. A seguire, vi sono Thuram e Retegui a 42 e Lukaku a 40.

Milan, Pulisic ‘indiavolato’ contro l’Inter: la statistica

Il gran contributo complessivo non è l’unica statistica sorridente per il Milan d’Allegri. Infatti, entrando più nello specifico, Tuttosport evidenzia il bilancio estremamente positivo di Christian Pulisic soprattutto in occasione dei derby, a testimonianza della sua grande incidenza contro l’Inter. I numeri parlano: per Pulisic sono arrivati 7 gol e 2 assist nei derby tra campionato e coppa (ossia in 8 match a disposizione). Una vera e propria bestia nera per l’Inter.