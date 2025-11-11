Ricci-Allegri, amore mai sbocciato? Il rossonero fa chiarezza: “Cosa penso di lui”

Samuele Ricci è alla prima stagione col Milan. L’ex centrocampista del Torino, da titolare inamovibile della squadra granata, è passato a doversi giocare il posto con giocatori di alto livello. Questo, però, per il calciatore non è un problema, in quanto lavoro sempre più per ritagliarsi lo spazio che cerca, variando anche nel ruolo di regista e/o di mezzala. Inoltre, nell’intervista, ha discusso anche del rapporto con Massimiliano Allegri.

Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di Rai Sport trattando vari temi tra cui il rapporto con Massimiliano Allegri.

“Allegri? Ci capiamo bene, abbiamo anche lo stesso senso dell’umorismo. Sta andando molto bene, è un grande allenatore e non lo devo dire io. Sta creando qualcosa di importante, il Milan arrivava da un anno complicato e adesso penso che stiamo facendo bene. Abbiamo avuto anche delle difficoltà e perso punti, ma la mano del mister si vede“.