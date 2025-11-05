Rinnovi Milan, in due ormai vicini alla firma: aggiornamento anche su Pulisic

Sabato sera ci sarà il Parma sulla strada del Milan per l’undicesima giornata di Serie A. Un campionato che vede i rossoneri al secondo posto, merito anche dei suoi big, tornati e confermati da Max Allegri come perni di questa squadra. E tra questi risultato sicuramente Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori, sempre più leader di questo diavolo 2.0 del tecnico livornese.

Allegri non può farne a meno: pronto il rinnovo per entrambi

Entrambi a un passo dal lasciare Milano in estate ed entrambi tornati centrali nel progetto rossonero. Merito va dato sicuramente al solito Allegri che, con le sue doti di persuasione, ha convinto sia il belga che l’inglese a restare alla sua corte. E il tecnico subito è stato premiato, con prestazioni di altissimo livello del centrocampista e difensore rossonero.

Per questo, come riportato dal Corriere dello Sport, la società a pronta ad proseguire le trattative per prolungare i rispettivi contratti che, per entrambi, scade nel 2027. I contatti con gli entourage sono costanti, con la volontà comune di allungare il rapporto di lavoro di altri due anni. Discorso analogo per l’inglese, con l’unica differenza che per il classe ’97 è previsto anche un adeguamento dell’ingaggio. Entrambi sono convinti del progetto futuro, resta invece da capire la situazione Christian Pulisic.

In casa Milan sono convinti: nessun pericolo per Pulisic

L’americano sta per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Contro il Parma ci sarà, così come ci sarà per il futuro rossonero. Il contratto dello statunitense, infatti, scade nel 2027, con una clausola a favore del club per l’estensione unilaterale di un altro anno, fino al 2028.

Proprio questo fattore mette tutti d’accordo, senza dover creare allarmismi sul futuro di Capitan America. C’è, dunque, il tempo per trovare un’ulteriore intesa per allungare ancora di più il suo contratto, con l’obiettivo di blindarlo definitivamente.