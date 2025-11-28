Romano annuncia: “C’è un attaccante che vuole giocare solo al Milan”. Cosa sbloccherà l’affare

Jean-Philippe Mateta, 27 anni, bomber francese del Crystal Palace, ha un sogno nel cassetto: l’Italia. Con il contratto in scadenza nel 2027 e nessun rinnovo all’orizzonte, l’attaccante starebbe spingendo per un trasferimento già a gennaio. Il Milan, alle prese con l’incertezza su Gimenez, lo tiene in caldo come opzione concreta: l’estate scorsa ci aveva già pensato seriamente, ora potrebbe tornare alla carica.

Romano sicuro: Mateta vuole la Serie A, ma non basta (ancora)

Il sogno di giocare in un club italiano persiste, come svelato da Fabrizio Romano nel suo ultimo video YouTube:

“ In Inghilterra si è raccontato del desiderio di Mateta di provare un’esperienza diversa. L’idea di provare qualcosa in Italia lo ha sempre tentato: già in estate è stato considerato dal Milan”

Non è un fattore scontato: Mateta vedrebbe, dunque, nel nostro campionato, il contesto ideale per fare il salto di qualità. A Londra sta facendo bene anche quest’anno, ma sente che forse è arrivato il momento di cambiare aria e provare qualcosa di nuovo.

Retroscena di mercato: il Milan già seguiva Mateta

A quanto pare, però, i rossoneri avevano sondato il terreno già a giugno, così come riportato da Matteo Moretto nello stesso video:

“Il Milan ha una lista di attaccanti che visiona. La situazione da un punto di visto economico, in estate, non è andata avanti. Il suo contratto scade nel 2027 e il giocatore non è vicino al rinnovo. I rossoneri restano alla finestra”

Il Crystal Palace non molla la presa: valutazione alta

Resta la differenza di vedute sul cartellino, però. Il Palace, assicura Romano, spara ancora alto:

“Non è facile trattare con il Crystal Palace: dipenderà dalle richieste”

Senza progressi sul rinnovo, la valutazione potrebbe però scendere e trasformarsi in un’occasione di mercato: la volontà del calciatore potrebbe abbassare il prezzo del cartellino, e il Milan non vuole farsi trovare impreparato.