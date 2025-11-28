Sarri-Milan, l’allenatore risponde: spunta il retroscena

Terminata la scorsa stagione, il Milan era alla ricerca di un nuovo allenatore. L’anno trascorso sotto la guida di Fonseca prima e Conceiçao poi non ha dato i frutti desiderati, con il Diavolo che attendeva di rinascere spinti dalle idee di una nuova figura in panchina. A fine maggio è arrivato l’annuncio ufficiale del ritorno di Massimiliano Allegri, ma non era l’unico nome presente in lista. Anche Maurizio Sarri era tra i papabili, con una mezza conferma che oggi arriva dal diretto interessato.

Scelta alternativa ad Allegri? Il tecnico di Serie A non smentisce il retroscena

Il Milan si sta allenando per la sfida di domani contro la Lazio, in programma alle ore 20:45 tra le mura amiche di San Siro. Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha risposto in merito ad un suo possibile approdo in rossonero prima della scorsa estate. Sarri ha prontamente replicato così:

“Voci che mi hanno associato al Milan? Storie estive che da fine luglio in poi non hanno più nessun senso. Io sono andato sulla panchina della Lazio, pieno di difficoltà, ma con il gusto di allenare: va bene così”.

L’approdo di Sarri alla Lazio ha poi tolto ogni possibile dubbio, ma la pista rossonera qualche mese fa appariva molto concreta.

Il Milan ha cambiato pelle: dopo un’estate rivoluzionaria, Allegri vuole fare bene

La nascita del nuovo Milan dopo una stagione a dir poco complessa come quella 2024/25 doveva partire da basi solide. Ecco che Red Bird ha affidato le redini della direzione sportiva a Igli Tare, figura carismatica e che ben conosceva il calcio dello Stivale sia da calciatore che da dirigente.

La seconda scelta ha poi riguardato il nuovo allenatore. Diverse le piste prese in considerazione (compresa quella di Sarri), ma alla fine il prescelto è stato Massimiliano Allegri. Esperienza ad altissimi livelli, un palmares da fare invidia e una predisposizione naturale per la vittoria: un mix che hanno portato il tecnico livornese ad essere uno dei tecnici italiani più emblematici degli ultimi decenni, pronto a rilanciare anche nella sua seconda esperienza in rossonero.