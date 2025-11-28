Scudetto Milan, la sentenza di Galliani spiazza tutti: l’ha detto su Allegri

Il Milan procede nel suo ottimo cammino in Serie A sotto la guida di mister Massimiliano Allegri. L’ex Adriano Galliani, presente alla presentazione di un nuovo libro dedicato proprio al tecnico, nella giornata odierna ha ripercorso i momenti che portarono alla scelta dell’allenatore toscano nel 2010.

Inoltre, l’ex Milan e Monza si è espresso anche sulla possibile vincitrice dello scudetto di quest’anno, sorprendendo tutti i presenti.

Durante la presentazione del libro a firma di Giuseppe Alberto Falci, Adriano Galliani ha espresso grande fiducia nelle possibilità del Milan di Max Allegri in questa stagione, sottolineando come da tifoso speri realmente nello Scudetto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex dirigente ha ricordato un aspetto che ritiene significativo nella carriera del tecnico:

Allegri ha vinto alla prima stagione con il Sassuolo, al primo anno con il Milan e poi ancora subito con la Juventus. Il Milan è da Scudetto? Ci spero, da tifoso .

Nel corso dell’evento, Galliani ha spiegato come nacque la scelta di puntare su Massimiliano Allegri per il suo Milan del 2010.

Fu proprio l’ex AD a proporre l’allenatore al presidente Silvio Berlusconi, con il decisivo pranzo ad Arcore avvenuto nel giorno della finale di Champions League vinta dall’Inter sul Bayern Monaco:

Mi è sempre piaciuto il suo modo di allenare, il suo gioco. E infatti ha vinto subito lo scudetto. Max è allenatore a 360 gradi, gestisce bene squadra, società e stampa, speravo tornasse al Milan.