Scudetto, Saelemaekers non ha dubbi e fa sognare tutti: “C’è una coincidenza”

Questa mattina in casa Milan l’ambiente non può che essere al settimo cielo, vista la super vittoria ottenuta ieri nel Derby della Madonnina contro i cugini dell’Inter. D’altronde, la rete di Pulisic ha scatenato l’euforia generale. Eppure, in occasione del gol c’è anche lo zampino propiziatorio di Alexis Saelemaekers, autore di un’altra prestazione molto convincente sulla fascia presieduta da Dimarco. Il belga si è reso protagonista anche in conferenza al termine dei 90′, esprimendo la sua felicità al settimo cielo per il risultato maturato.

Saelemaekers sullo Scudetto: “Siamo un gruppo unito come nel 2022”

Nel corso dei festeggiamenti per la vittoria del Derby, la felicità dello spogliatoio rossonero è schizzata al settimo cielo e anche in conferenza stampa si è notato questa grande soddisfazione. Tuttavia, non manca l’enorme umiltà e la calma per il prosieguo del percorso, come sottolineato dalle parole di Alexis Saelemaekers nel postpartita di Inter-Milan.

Qui riprese le sue dichiarazioni a riguardo:

“Scudetto? Tante squadre se lo giocheranno. Noi non guardiamo tanto la classifica ma cerchiamo sempre di arrivare pronti per fare vedere che siamo un gruppo unito. Il senso di famiglia visto nell’anno dello scudetto lo vedo anche quest’anno. Però dobbiamo avere mentalità e nel calcio non c’è niente di sicuro”.

Saelemaekers sul ritorno al Milan: “Grande amore per questa squadra”

La vittoria maturata ieri ha consolidato la forza di questo Milan, autore di un avvio di stagione davvero con i fiocchi, in totale controtendenza rispetto alla scorsa disastrata stagione. L’impatto di alcuni giocatori, proprio come Alexis Saelemaekers, sotto la guida di mister Allegri è notevole. D’altronde, il miglioramento del belga dopo i prestiti a Bologna e a Roma è davvero evidente, come sottolineato dallo stesso giocatore in conferenza stampa.

Ecco quanto pronunciato a riguardo: