Super inizio in Serie A, il Milan lo tiene d’occhio: possibile derby di mercato

Il Milan ha messo gli occhi su un giocatore che ha iniziato molto bene questa Serie A: si tratta di Oumar Solet, difensore dell’Udinese. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il quale profila un possibile derby di mercato con l’Inter, che è da tempo interessata al giocatore.

Inter e Milan su Solet

Secondo il quotidiano, gli scout del Milan avrebbero osservato il difensore nelle scorse settimane. Solet è assistito dallo stesso agente di Saelemaekers (Gordon Stipic), il quale sarà atteso in Italia nelle prossime settimane per discutere del rinnovo col belga. Questo potrebbe favorire così l’inserimento rossonero sul giocatore.

Super inizio di stagione con l’Udinese

Solet è stato autore fin qui di un grandissimi inizio di stagione, con prestazioni difensive sempre ottime. Dopo l’arrivo in Italia nel gennaio del 2025 e un’ottima seconda parte di stagione nel 2024/2025, il giocatore dell’Udinese sta compiendo ora un ulteriore step, affermandosi come uno dei migliori difensori centrali di questa Serie A. Non stupisce, quindi, questo possibile derby di mercato all’orizzonte per lui, frenato solo da un’indagine della Procura di Udine per presunta violenza sessuale ai suoi danni.