Tare suona la carica per il derby: “Sempre preferito il Milan!”, poi sullo Scudetto

Cinque giorni ci separano dal tanto atteso derby della Madonnina. Milan e Inter si affronteranno consapevoli di non poter sbagliare sia per la supremazia territoriale che in vista futura, con quello Scudetto che ruota intorno al Duomo. A tal proposito, ci ha pensato proprio il ds rossonero, Igli Tare, ad accendere ancora di più il match, con parole nette sul derby e non solo.

“Sono partite che si vincono”, Tare non si nasconde e accende il derby

Ha vissuto quello di Roma, e finalmente assaporerà quello di Milano. Igli Tare ha parlato al Social Football Summit, sottolineando l’importanza di vincere questo tipo di partite. Di seguito le sue parole:

“Conosco molto bene il derby di Roma, ma non vedo l’ora di vivere quello di Milano. Poi sono sempre stato tifoso del Milan quindi sarà molto speciale. Queste partite non si giocano, ma si vincono. Sarà importante per la città e la credibilità del progetto che vogliamo portare avanti. Sono cresciuto guardando Van Basten e arrivare al Milan per me è un sogno che si è realizzato”.

Appellativo: vincere. Queste le parole del dirigente rossonero, che si è poi soffermato sugli obiettivi che spera di raggiungere presto.

“Vi svelo il progetto del Milan”, Tare a tutto tondo sul mondo rossonero

Durante l’intervista, l’ex Lazio si è poi aperto su alcuni aspetti legati alla società, soprattutto agli obiettivi che un giorno spera di raggiungere. Più di tutti lo Scudetto, che passa anche attraverso il derby di domenica, e il sogno Champions. Di seguito le sue parole: