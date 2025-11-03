Zirkzee in Serie A, Moretto lancia la bomba: svelata la mossa del Milan

È di poco fa l’aggiornamento di mercato riportato da Matteo Moretto che scuote gli animi delle big di Serie A. Secondo l’esperto di mercato, Joshua Zirkzee sarebbe finito nel mirino della Roma, che continua a cercare un attaccante.

L’ex Bologna piace molto anche alle altre grandi del calcio italiano, Milan in primis che continua a cercare rinforzi in avanti e che già la scorsa estate aveva fatto un tentativo concreto per l’olandese. Dalla sua parte, Zirkzee gradirebbe il ritorno in Italia, elemento che incentiva le pretendenti a studiare il proprio piano di assalto.

Zirkzee in Italia, l’aggiornamento di Matteo Moretto: cosa trapela

Il nome di Joshua Zirkzee continua a fare gola a tante squadre, specialmente a quelle del campionato di Serie A dopo l’ottima parentesi di qualche stagione fa con la maglia del Bologna.

All’interno dell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha parlato di una possibile pista per il mercato invernale. La Roma continua a soffrire la mancanza di gol da parte dei propri centravanti ed è per questo che quasi certamente si rifionderà sul mercato a caccia di rinforzi. L’olandese sarebbe in cima alla lista, ma il confronto tra le parti è ancora allo stato embrionale. Serivrà valutare anche la posizione del Manchester United, che non ha ancora deciso sul futuro del proprio tesserato.

Zirkzee occasione per gennaio? Il Milan monitora la situazione

Oltre alla Roma, chi rimane alla ricerca di un riferimento offensivo è anche il Milan. I mancati arrivi di Boniface prima e Harder poi hanno lasciato vacante una casella in campo, che in questa prima parte di stagione è stata occupata a più riprese da Rafael Leao.

In rosa manca tuttavia una punta di razza ed è per questo motivo che i rossoneri sonderanno il terreno nel corso del mercato di riparazione. Zirkzee era un nome molto apprezzato in passato: la volontà del calciatore di tornare a giocare in Italia può essere una ghiotta chance per il Diavolo per tornare a premere su uno dei nomi caldi dell’ultima sessione di calciomercato.