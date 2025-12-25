Addio Maignan, prima offerta per il suo sostituto: il piano del Milan

L’addio di Maignan è oramai un’ipotesi sempre più probabile in casa Milan. Il portiere francese ha il contratto in scadenza a giugno e, così, la società rossonera sta già incominciano a sondare le piste più probabili per sostituirlo. L’ultima porta al brasiliano Hugo Souza, con tanto di offerta già inviata per provare a renderlo il nuovo estremo difensore del club.

Prima offerta del Milan per Hugo Souza

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il Milan avrebbe già inviato la prima proposta ufficiale utile a portare in rossonero Hugo Souza. Il Corinthians avrebbe però già respinto quest’offerta e anche il giocatore non ha intenzione di iniziare a cambiare club in vista dell’anno prossimo.

Maignan verso l’addio

La pista potrebbe comunque riaccendersi nei prossimi mesi, in cui il Milan sarà chiamato a prendere una decisione riguardo al futuro della propria porta. Qualora Maignan dovesse davvero dire addio, il club sarà praticamente obbligato all’acquisto di un suo sosituto, ma il nome di Souza non sarà sicuramente l’unico della lista.

L’aria che tira, comunque, è quella di un addio di Maignan: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, non ci sono stati tutt’oggi passi in avanti concreti nella trattativa per il suo rinnovo.