Milan, scelto il sostituto di Maignan: arriva dalla Ligue 1

In vista del probabile addio di Mike Maignan, il Milan starebbe valutando i profili di diversi portieri. Il nome che maggiormente interessa ai rossoneri è quello del turco Berke Özer, artefice di una grande stagione in Francia con il Lille.

Milan, individuato il post-Maignan: è Özer del Lille

In attesa di tornare in campo in Serie A dopo la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa Italiana, il Milan continua a monitorare con estrema attenzione il mercato. La priorità, naturalmente, riguarda la ricerca di un portiere in grado di sostituire Mike Maignan, che quasi certamente chiuderà la sua esperienza in rossonero al termine della stagione.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime settimane il Diavolo starebbe seguendo con assiduità Berke Özer, estremo difensore del Lille. Il classe 2000 si sta mettendo in mostra non solo in Ligue 1, ma anche in Europa League. Ne sa qualcosa la Roma, che si è vista respingere dal portiere turco ben tre rigori nella sfida dello scorso 2 ottobre.

Milan, ecco le eventuali alternative a Özer

Il Milan, in ogni caso, tiene aperte diverse piste. Ecco perché, sempre secondo Tuttosport, oltre all’interesse per Özer, i rossoneri continuano a valutare varie soluzioni alternative. La prima conduce a Elia Caprile, tra i migliori portieri del campionato italiano nel 2025.

Sullo sfondo restano vive le candidature di Andrij Lunin, stanco di fare da dodicesimo a Thibaut Courtois al Real Madrid, e di Hugo Souza, ventiseienne estremo difensore del Corinthians in Brasile.