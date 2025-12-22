Milan-Fullkrug, ci siamo! Accordo raggiunto, ecco quando arriva a Milano

Il Milan trova finalmente il proprio centravanti. Dopo aver valutato diverse piste, la scelta del DS Igli Tare è ricaduta su Niclas Fullkrug. Il tedesco arriverà a Milano già prima di Natale, con il suo inserimento nei meccanismi della squadra che troveranno acceleramenti rispetto a quanto inizialmente previsto. Un’ottima notizia per Massimiliano Allegri, che avrà a disposizione un numero 9 di ruolo per la seconda metà di questa stagione.
Fumata bianca per Fullkfrug: la formula dell’affare e i prossimi passaggi
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è ormai in dirittura di arrivo l’ufficialità dell’approdo di Niclas Fullkrug al Milan. Il tedesco arriverà in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.
L’operazione a titolo temporaneo sarà del tutto gratuita, a differenza di quanto previsto inizialmente. Cifre ridotte anche per il successivo possibile acquisto da parte del Diavolo, che potrà trattenere Niclas Fullkrug versando meno dei 13 milioni di euro previsti nelle casse del West Ham al termine di questa stagione.
Il calciatore sarà a Milano già prima di Natale, riuscendo ad aggregarsi alla squadra immediatamente. Non è dunque da escludere un suo esordio nelle primissime partite del 2026, una volta registrato formalmente il contratto all’apertura della sessione invernale del calciomercato.