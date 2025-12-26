Addio Milan, fissata la valutazione: verrà ceduto per 35 milioni

Christopher Nkunku è stato uno degli acquisti più deludenti dell’ultima sessione di calciomercato: arrivato al Milan dal Chelsea in estate, il francese è stato alle prese con vari problemi fisici e, se si conta anche una scarsa integrazione nello stile di gioco di Max Allegri, un pessimo rendimento in termini di numeri offensivi. Per questo, non è esclusa una sua partenza a soli 6 mesi dal suo arrivo in rossonero, cercando entrate economicamente utili da reinvestire sul mercato.

Nkunku – Milan è già addio? Il club fissa il prezzo!

Come ripreso dal giornalista turco, Emre Konur, il futuro di Christopher Nkunku potrebbe già essere lontano dal Milan e dal campionato di Serie A. I primi 6 mesi in rossonero sono stati decisamente deludenti, nonostante le varie chance concessegli da mister Massimiliano Allegri. Per questo, in caso di offerte vicine alla cifra di 30/35 milioni di euro, il Diavolo non si opporrebbe alla sua partenza. In particolare, il transalpino è seguito da club di Premier League e di Bundesliga, campionato in cui fece benissimo con la casacca del Lipsia.

I numeri di Nkunku al Milan

In questa prima metà di stagione, Nkunku è sceso in campo in 14 occasioni tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana con la maglia del Milan, per un totale di 703′. Tuttavia, il risultato è stato piuttosto scarso: 1 gol (contro il Lecce in coppa) e 2 assist, davvero poco considerando la cifra sborsata per portarlo all’ombra del Duomo di Milano. Per lui quest’esperienza doveva essere quella decisiva per la rivincita dopo stagioni difficili al Chelsea ma, a quanto pare, il vecchio e fenomenale Nkunku non è che un ricordo.