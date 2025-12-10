Colpaccio Milan, il top player lo porta…Nkunku: retroscena INCREDIBILE

L’avventura di Christopher Nkunku al Milan non è certamente da ricordare. Solo un gol in stagione, poco spazio e, quando gli è stato concesso, non è riuscito a sfruttarlo nel migliore dei modi. Per questi motivi Massimiliano Allegri non è convinto del francese, con Igli Tare che già pensa a sostituirlo.

Nkunku già al capolinea: il Milan pensa a Lewandowski per sostituirlo

Secondo quanto riportato da Il Giornale, il Milan starebbe già riflettendo al post Nkunku. Né Allegri né Tare sono convinti del giocatore, pagato quest’estate circa 40 milioni di euro. Un grande investimento, che dovrà necessariamente avere anche una grande cessione, complicata visto l’inizio burrascoso del francese.

I rossoneri vorrebbero lasciar andare l’ex Chelsea per provare ad acquistare una punta. Il sogno sarebbe Robert Lewandowski, seguito dallo stesso agente di Nkunku. Questo legame potrebbe aprire la strada a scenari importanti e inaspettati, che porterebbero la stella polacca in rossonero.

Retroscena Nkunku: Allegri non desiderava un giocatore con le sue caratteristiche

A sorprendere è anche un retroscena sul giocatore. Massimiliano Allegri avrebbe richiesto al direttore sportivo Igli Tare, durante il calciomercato, una punta che potesse alternarsi con Santiago Gimenez, unico con le caratteristiche da attaccante centrale.

Alla fine però, invece di un attaccante puro, il Milan ha optato per acquistare una seconda punta/trequartista, con Furlani che ha portato a termine l’operazione anche grazie ai buoni rapporti tra i rossoneri e il club inglese.