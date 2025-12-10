Milan, doccia fredda per Allegri: in due saltano il Sassuolo

Domenica mattina a San Siro arriva il Sassuolo per la quindicesima giornata di Serie A. I rossoneri vorranno dare continuità alla bella rimonta fatta contro il Torino, ma Allegri dovrà tener conto anche dei diversi infortunati. Più di tutti, Rafael Leao, fermatosi proprio contro i granata, e Youssouf Fofana, costretto al cambio nella sfida di campionato contro la Lazio.

Leao e Fofana infortunati: la decisione su Sassuolo e Supercoppa

E Allegri non deve pensare solo alla sfida di domenica contro il Sassuolo, visto che tra 8 giorni si vola in Arabia per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli. Un volo che il tecnico spera di prendere anche in compagnia del portoghese e del francese, che intanto a Milanello hanno svolto lavoro personalizzato.

Il dubbio sulla loro presenza resta, ma intanto bisogna pensare prima alla sfida contro il Sassuolo. E, come riportato da SkySport, sia Leao che Fofana vedranno la partita dalla tribuna. Infatti, i due non ci saranno contro i neroverdi e puntano ora a tornare a disposizione per il delicato impegno di Supercoppa, in programma giovedì 18 dicembre a Riyadh.